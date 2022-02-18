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Общество18 февраля 2022 8:35

Водителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды и попросили быть внимательнее

Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдать разрешенную скорость и пристегиваться ремнями безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ближайшие дни на дорогах региона ожидаются гололедица и снежные заносы.

Ближайшие дни на дорогах региона ожидаются гололедица и снежные заносы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупреждает водителей о грядущих ухудшениях погодных условий. Ближайшие дни в республике ожидают осадки в виде мокрого снега, метель, ветер порывами до 20 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

В связи с этим водителям важно двигаться на безопасной скорости, отказаться от лишних маневров, в том числе выезда на встречку, и быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Напомним, в выходные, 19 и 20 февраля, в регионе ожидается потепление до +2 градусов.