Водителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды и попросили быть внимательнее

Ближайшие дни на дорогах региона ожидаются гололедица и снежные заносы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупреждает водителей о грядущих ухудшениях погодных условий. Ближайшие дни в республике ожидают осадки в виде мокрого снега, метель, ветер порывами до 20 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

В связи с этим водителям важно двигаться на безопасной скорости, отказаться от лишних маневров, в том числе выезда на встречку, и быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Напомним, в выходные, 19 и 20 февраля, в регионе ожидается потепление до +2 градусов.