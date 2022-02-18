В 2021 году в Татарстане за коронавирусные нарушения присудили штрафов на 220 миллионов рублей

По количеству рассмотренных дел в судах эти находятся на первом месте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

185 тысяч административных дел о нарушении коронавирусных ограничениях рассмотрели суды Татарстана за 2021 год. При этом виновным вменили выплатить штрафов на сумму порядка 220 миллионов рублей, сообщил на итоговой конференции председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов.

По его словам, если сравнить сумму штрафов с показателями за 2020 год, то она больше на 25%. И вообще рассмотрения в судах дел о коронавирусных нарушениях по количеству находятся на первом месте. На втором находятся производства о мелком хулиганстве и о неповиновении полицейским.