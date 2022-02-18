За 2021 год в Татарстане число коррупционных преступлений выросло на 62%

За год в регионе приговор вынесли порядка 13,6 тысячам человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 18 февраля, в Казани на конференции по итогам 2021 года председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов сообщил, что за указанный год в республике число коррупционных преступлений выросло на 62%.

Также, по его словам, был отмечен рост преступлений против половой неприкосновенности – на 21%.

Кроме того, в 2021-ом было вынесено больше обвинительных приговоров за изнасилования, дачу взятки и хулиганство.

Интересно, но по данным Гилазова, вместе со всем этим в Татарстане в два раза меньше стало осужденных за вымогательство.

В целом же по республике за 2021 год в судах огласили приговоры порядка 13,6 тысячам человек.