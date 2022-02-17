Стартовали продажи билетов на авиарейсы из Казани на Черное море

Полеты будут осуществляться в Анапу и Геленджик, а также в Симферополь. Фото: Алина НИЗАМОВА

В мае один из российских авиаперевозчиков начинает осуществлять вылеты из Казани на Черное море и в Крым. Продажа билетов уже стартовала.

Так, с 31 мая по вторникам и субботам можно будет отправиться на самолете в Анапу, с 29 мая по средам и воскресеньям - в Геленджик, а с 31 мая по вторникам и пятницам - в Симферополь.

По первым двум направлениям пассажиров будут перевозить на новейших российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, а рейсы в Симферополь – на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел.