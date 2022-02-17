Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм17 февраля 2022 15:54

Стартовали продажи билетов на авиарейсы из Казани на Черное море

Российский перевозчик предоставит пассажирам самолеты на 100 и 220 кресел
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полеты будут осуществляться в Анапу и Геленджик, а также в Симферополь.

Полеты будут осуществляться в Анапу и Геленджик, а также в Симферополь.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В мае один из российских авиаперевозчиков начинает осуществлять вылеты из Казани на Черное море и в Крым. Продажа билетов уже стартовала.

Так, с 31 мая по вторникам и субботам можно будет отправиться на самолете в Анапу, с 29 мая по средам и воскресеньям - в Геленджик, а с 31 мая по вторникам и пятницам - в Симферополь.

По первым двум направлениям пассажиров будут перевозить на новейших российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, а рейсы в Симферополь – на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел.