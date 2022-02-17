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Происшествия17 февраля 2022 14:24

В Татарстане на станции Аэропорт с рельсов сошел локомотив с вагоном

По данному факту уже проводится прокурорская проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На место происшествия выслали восстановительный поезд. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия выслали восстановительный поезд. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В этот четверг, 17 февраля, около 13.10 в районе станции Аэропорт Горьковской железной дороги на тупиковом пути не для общего пользования с рельсов сошел локомотив и вагон с щебнем. Обошлось без пострадавших. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

- Будут проверены все обстоятельства, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в надзорном ведомстве.

Пока же, согласно предварительным данным, известно в результате схода с рельсов всеми колесными парами целостность локомотива, груза и транспортной инфраструктуры нарушены не были, ущерба природе нанесено так же не было. К слову, данный инцидент на график движения поездов не повлиял. На место происшествия выслали восстановительный поезд.