Эпидемиолог объяснил, почему в Татарстане снижается коллективный иммунитет к COVID-19

Ревакцинацию на данный момент не прошли порядка 500 тысяч жителей региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане уже несколько недель снижается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. По последним данным он составляет 56,6%. В Минздраве республики это объяснили тем, что местные жители не спешат ревакцинироваться. Из 747 тысяч привитых граждан, спустя полгода процедуру повторили лишь 200 тысяч.

- 500 тысяч человек просто выпали из коллективного иммунитета, - заявил в ходе прямого эфира главный внештатный эпидемиолог ведомства Дмитрий Лопушов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки коронавирус в Татарстане подтвердился у рекордного числа детей - 410

Всего же в республике выявили 3 621 новый случай заражения (подробности)