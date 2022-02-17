Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 13:02

Власти Татарстана хотят вернуть допандемийное количество трудовых мигрантов

Они необходимы строительной отрасли республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Отток трудовых мигрантов - проблема многих регионов России.

Отток трудовых мигрантов - проблема многих регионов России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана планируют вернуть то количество трудовых мигрантов, которое было в республике до начала пандемии коронавируса. Они необходимы для загрузки строительной отрасли, заявила журналистам глава пресс-служба президента региона Лилия Галимова.

Она заметила, что отток трудовых мигрантов - проблема не только Татарстана, но и других регионов России. С начала пандемии и, как следствия, закрытия границ субъектам страны пришлось поднимать зарплаты местным специалистам, из-за чего, в частности, выросли цены на жилье.