Власти Татарстана хотят вернуть допандемийное количество трудовых мигрантов

Отток трудовых мигрантов - проблема многих регионов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана планируют вернуть то количество трудовых мигрантов, которое было в республике до начала пандемии коронавируса. Они необходимы для загрузки строительной отрасли, заявила журналистам глава пресс-служба президента региона Лилия Галимова.

Она заметила, что отток трудовых мигрантов - проблема не только Татарстана, но и других регионов России. С начала пандемии и, как следствия, закрытия границ субъектам страны пришлось поднимать зарплаты местным специалистам, из-за чего, в частности, выросли цены на жилье.