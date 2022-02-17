Главу татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняют в мошенничестве

Свою вину мужчина не признал. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Уголовное дело в отношении 64-летнего председателя общественной организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» направлено в суд. Мужчина обвиняется в хищении более 1,6 миллиона бюджетных рублей.

По версии следствия, в период с конца августа по сентябрь 2018 года обвиняемый, осуществляя фактическое руководство и председательство в наблюдательном совете ООО «Учебно-производственное предприятие Картонажно-полиграфические изделия», потребовал от сотрудников передать в регионального подразделение Пенсионного фонда России 305 фиктивных актов о получении инвалидами пеленок и подгузников. Деньги же, выделенные на них, были похищены.

Свою вину мужчина не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Арестовано принадлежащее ему недвижимое имущество стоимостью 2,7 миллиона рублей, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.