В Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 21 м/с

Днем 18 февраля ожидается от 0 до -5 с небольшим снегом в западных районах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 18 февраля, в Татарстане ожидается сильный южный ветер, порывы которого будут достигать 21 м/с. Ночью в республике будет от -4 до -14 градусов, без осадков, днем - от 0 до -5 с небольшим снегом в западных районах. На дорогах образуется гололедица, сообщают в местном Гидрометцентре.

Напомним, ранее эксперт заявлял, что морозов в регионе больше не будет. В марте, по словам профессора метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, будет снежно, но тепло.