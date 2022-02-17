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Общество17 февраля 2022 11:40

В Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 21 м/с

На дорогах образуется гололедица
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Днем 18 февраля ожидается от 0 до -5 с небольшим снегом в западных районах.

Днем 18 февраля ожидается от 0 до -5 с небольшим снегом в западных районах.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 18 февраля, в Татарстане ожидается сильный южный ветер, порывы которого будут достигать 21 м/с. Ночью в республике будет от -4 до -14 градусов, без осадков, днем - от 0 до -5 с небольшим снегом в западных районах. На дорогах образуется гололедица, сообщают в местном Гидрометцентре.

Напомним, ранее эксперт заявлял, что морозов в регионе больше не будет. В марте, по словам профессора метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, будет снежно, но тепло.