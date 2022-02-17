Театр Камала в Казани получит новое здание футуристического вида

Площадкой будущей стройки стал участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.

Победителем конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала стал московская компания, в состав которой вошли японская, немецкая и казанская фирмы. Главная особенность их проект - футуристический внешний вид здания, связанный с историей татарского народа.

Напомним, площадкой будущей стройки стал участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Необходимость же в новом здании театра им. Камала возникла из-за того, что на сегодня его общественные пространства не соответствуют современным требованиям. Кроме того, в нем стало не хватать площадок для репетиций.