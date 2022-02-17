Российский инвестор 2021: все больше молодежи, женщин и семейных

В 2021 году интерес населения к инвестициям продолжал расти существенными темпами: общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло на 51% в сравнении с 2020 годом, до 2,3 млн человек. Значительно увеличилась доля молодежи до 25 лет – с 6,2% до 8,7% от общей клиентской базы. Становится все больше женщин-инвесторов – их доля выросла с 36% до 37,5%. Растет интерес к инвестициям у людей, состоящий в браке, – их доля выросла с 78,7% до 81%.

- Инвестиции становятся частью жизни для обычных людей, инвесторы становятся активнее, они постоянно следят за своими портфелями, за новостями, аналитикой, инвестидеями, заходят в мобильное приложение. Ежедневная аудитория ВТБ Мои Инвестиции за год выросла в два раза и сегодня превышает 450 тысяч человек. При этом клиенты понимают важность диверсификации, мы видим, что основная часть клиентских активов – в широко диверсифицированных портфелях. Отдельно отмечу, что география клиентов растет, инвестициями сегодня интересуются все, вне зависимости от возраста, региона проживания, уровня дохода. Рынок розничных инвестиций будет развиваться, и мы ждем, что темпы роста числа инвесторов в этом году будут сопоставимы с прошлогодними, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

За прошедшие 3 года количество инвесторов в возрасте до 25 лет выросло в 33 раза, а в возрасте от 25 до 35 лет – в 14 раз. В результате доля клиентов ВТБ Капитал Инвестиции младше 35 лет за 3 года увеличилась с 11% до 34%.

За счет активного роста интереса населения к инвестициям в российских регионах несколько снизилась доля клиентов из Центрального федерального округа (с 42,1% до 41,2%) и Северо-Западного федерального округа (с 13,2% до 12,7%).

Все больше клиентов понимает важность диверсификации: по итогам 2021 г. 70% клиентских активов находится в диверсифицированных портфелях (от 5 бумаг и более), три года назад - по итогам 2018-го, было 45%. Растет интерес к продуктам коллективных инвестиций: доля ПИФ в портфелях инвесторов в 2021 г. составила 6% против 3% в 2020 г. и 1% в 2019 году. Также выросла доля иностранных акций (17% в 2021 г., 13% - в 2020 г., 3% - в 2019 г.). В целом инвесторы стали менее консервативными: в 2019 г. на различные облигации в портфелях клиентов приходилось 66%, по итогам 2021 г. – 46%.

Доля российских акций в 2021 году выросла с 18% до 19%. Топ-5 российских бумаг по объему в клиентских портфелях в 2021 году остался без изменений: на акции Газпрома приходится 2,8% всех активов, ФосАгро - 1,6%, Сбербанка - 1,5%, Норникеля - 1,15%, ВТБ - 0,9%. Среди иностранных акций самыми популярными по итогам 2021 года являются Alibaba, Polymetal, En+ Group, Apple, Tesla.

Инвестиции становятся неотъемлемой частью сбережений: четыре из пяти клиентов пополняли свои счета в 2021 г., при этом половина из них - более чем на 100 тысяч рублей. Клиенты все активнее совершают сделки и ребалансируют портфели. Доля тех, кто совершает менее 5 сделок в год снизилась с 92% в 2018 году до 40% - в 2021 году. 38% совершили 5-100 сделок в 2021 году

Самыми популярными активами у инвесторов в 2021 году были российские акции. С ними совершили сделки 54% клиентов (53% в 2020 г.), на втором месте по популярности - иностранные акции - 47% клиентов в 2021 году и 44% в 2020 году. Значительно повысилась популярность инструментов коллективных инвестиций - уже 39% клиентов в 2021 году. совершали сделки с паями фондов против 30% в 2020 г.,8% - в 2019 году. В 2021 году снизилась популярность сделок с валютой – 43% клиентов совершали такие сделки против 46% в 2020 году.