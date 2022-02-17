Власти Татарстана не будут вмешиваться в процесс создания сериала «Слово пацана»

Ранее законность съемок попросила проверить детский омбудсмен республики. Фото: дирекция "Время кино".

Власти Татарстана не будут вмешиваться в процесс съемок сериала «Слово пацана», которые пройдут в Казани. Несмотря на это, глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова заметила, что город имеет более интересные и поучительные истории, чем та, на которую решил рассказать режиссер проекта.

Напомним, сериал с рабочим названием «Слово пацана», режиссером которого выступит Жора Крыжовников («Лед 2», «Звоните ДиКаприо», «Самый лучший день», «Горько!»), будет рассказывать о казанских группировках которые существовали в период с 1970 до 2000-х годов. Из-за этого детский омбудсмен региона Ирина Волынец попросила прокуратуру проверить законность съемок. По ее словам, проект, романтизирующий бандитизм, может нанести вред психическому и нравственному здоровью молодежи.

Кастинг актеров в столице Татарстана прошел без проблем, а вот в Набережных Челнов был отменен.