Минниханов предложить продлить программу льготной ипотеки в России до 2024 года

Спрос на жилье необходим для достижения цели по вводу 120 миллионов "квадратом" недвижимости ежегодно к 2030 году, заметил глава республики. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Выступая на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета России, глава Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года. По его словам, на данный момент это единственный реальный инструмент стимулирования спроса на жилье. А он необходим для достижения поставленной Президентом страны цели по вводу 120 миллионов "квадратом" жилья ежегодно к 2030 году.

- В Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России одним из ключевых мероприятий по вопросу является программа льготной ипотеки, которая будет распространятся только на отдельные категории граждан. Других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проектом Стратегии пока не предусмотрено. В связи с чем предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий граждан, - заявил Минниханов.