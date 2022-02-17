Россельхозбанк расскажет о поддержке сельского хозяйства на «ТатАгроЭкспо 2022»

Россельхозбанк станет участником IV специализированной сельскохозяйственной выставки «ТатАгроЭкспо 2022». Мероприятие пройдет 24-25 февраля 2022 года на территории МВЦ «Казань Экспо».

Выставка объединит экспозицию основных отраслей агропромышленного комплекса и деловой форум, ключевым событием которого станет проведение заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

- Россельхозбанк ежегодно принимает активное участие в выставке «ТатАгроЭкспо», которая не только выступает презентационной площадкой, но и предоставляет отличную возможность для налаживания прочных деловых контактов с крупными инвесторами. С уверенностью могу сказать, что и в этот раз выставка зарекомендует себя как эффективная площадка для проведения деловых переговоров и обсуждения актуальных вопросов по успешному развитию сельского хозяйства, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

В рамках круглых столов представители Россельхозбанка расскажут о льготных кредитах для сельхозпроизводителей, реализации крупнейших инвестиционных проектов по животноводству в республике, приобретении техники в лизинг, а также об уникальной цифровой экосистеме Свое, где собраны ключевые сервисы, упрощающие работу с документацией, маркетплейс по поиску поставщиков и контрагентов, сервис подбора персонала и другие.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.