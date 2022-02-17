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Общество17 февраля 2022 9:01

В Казани из подземного перехода на площади Тукая уберут 27 нелегальных торговых павильонов

Если владельцы не демонтируют их самостоятельно, то городские власти сделают это сами и потом еще выставят счет
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На самостоятельный демонтаж павильонов местные власти дали срок до 21 февраля включительно.

На самостоятельный демонтаж павильонов местные власти дали срок до 21 февраля включительно.

Фото: Андрей КАРА

Представители Исполкома столицы Татарстана вышли с проверкой в самый многолюдный подземный переход в центре города – на площади Тукая. В итоге среди торговых павильонов, которые за долгое время стали практически неотъемлемой частью перехода, выявили 27 самовольно установленных объектов.

Было сделано одно решение – убрать нелегальные павильоны. Что нашло свое отражения в реальном постановлении, которое опубликовано в очередном сборнике документов мэрии Казани.

Согласно чему, владельцам дали срок самостоятельно убрать свои торговые павильоны до 21 февраля включительно. Если этого не будет сделано, то городские власти демонтируют их и вывезут все что есть на хранение в одну из местных баз. Полностью так очистить переход на площади Тукая планируется до 23 мая 2022 года.