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Здоровье17 февраля 2022 8:39

За сутки коронавирус в Татарстане подтвердился у рекордного числа детей - 410

Всего же в республике выявили 3 621 новый случай заражения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация накануне потребовалась 392 инфицированным.

Госпитализация накануне потребовалась 392 инфицированным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 621 татарстанца, в том числе 410 детей. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (1 260 человек), Набережных Челнов (531), Нижнекамского (255) и Альметьевского (246) районов. Госпитализация потребовалась 392 больным, сообщает в четверг, 17 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии в регионе выявили 84 250 случаев COVID-19. По последним данным, 54 073 человека выздоровели, 1 679 - скончались. Первый компонент вакцины от COVID-19 сделали 2 443 074 татарстанца, второй - 1 903 368. Ревакцинацию прошли 226 970 человек.