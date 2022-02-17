За сутки коронавирус в Татарстане подтвердился у рекордного числа детей - 410

Госпитализация накануне потребовалась 392 инфицированным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 621 татарстанца, в том числе 410 детей. Большинство последних зараженных вновь жители Казани (1 260 человек), Набережных Челнов (531), Нижнекамского (255) и Альметьевского (246) районов. Госпитализация потребовалась 392 больным, сообщает в четверг, 17 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии в регионе выявили 84 250 случаев COVID-19. По последним данным, 54 073 человека выздоровели, 1 679 - скончались. Первый компонент вакцины от COVID-19 сделали 2 443 074 татарстанца, второй - 1 903 368. Ревакцинацию прошли 226 970 человек.