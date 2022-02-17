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Общество17 февраля 2022 8:25

В казанском парке "Черное озеро" состоится мероприятие в поддержку Камилы Валиевой

На катке там выступят местные фигуристки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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17 февраля в рамках зимних Олимпийских игр состоятся соревнования фигуристок-одиночниц в произвольной программе.

17 февраля в рамках зимних Олимпийских игр состоятся соревнования фигуристок-одиночниц в произвольной программе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 17 февраля, на катке в казанском парке "Черное озеро" состоится выступление местных фигуристок. Мероприятие проводится в поддержку уроженки Татарстана, спортсменки Камилы Валевой, которая принимает участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Мероприятие состоится в 16:00 - незадолго до начала соревнований фигуристок-одиночниц в произвольной программе на Олимпиаде. Посмотреть выступления Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой можно будет на специально установленных телевизорах в здании проката.

Напомним, накануне в городе установили рекламные щиты с фотографией Камилы Валиевой.

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