В казанском парке "Черное озеро" состоится мероприятие в поддержку Камилы Валиевой

17 февраля в рамках зимних Олимпийских игр состоятся соревнования фигуристок-одиночниц в произвольной программе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 17 февраля, на катке в казанском парке "Черное озеро" состоится выступление местных фигуристок. Мероприятие проводится в поддержку уроженки Татарстана, спортсменки Камилы Валевой, которая принимает участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Мероприятие состоится в 16:00 - незадолго до начала соревнований фигуристок-одиночниц в произвольной программе на Олимпиаде. Посмотреть выступления Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой можно будет на специально установленных телевизорах в здании проката.

Напомним, накануне в городе установили рекламные щиты с фотографией Камилы Валиевой.

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