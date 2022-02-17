Работы стартовали в районе улиц Абсалямова и Меридианная. Фото: Марат Мугинов

В Казани началась реконструкция третьего северного коллектора. Работы стартовали в районе улиц Абсалямова и Меридианная с монтажа новых камер для последующего устройства временной перекачивающей линии.

Основные аварийно-восстановительные работы на северном коллекторе завершены, говорят в МУП "Водоканал". Благоустройство территорий, где были устранены крупные провалы, начнется весной.

Напомним, общая протяженность отремонтированных сетей третьего северного коллектора превысит 2,3 километра. Работы проводится в три этапа. Сначала отремонтируют участок от улицы Меридианной до улицы Бондаренко, потом - участки от улицы Адоратского до улицы Амирхана и от улицы Четаева до улицы Чистопольской).