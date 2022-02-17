В Чувашии оштрафовали директора школы, который вовремя не отремонтировал автобус

Дети из Тораевской школы почти месяц добирались до места учебы самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Моргаушского района выяснила, что с 17 ноября по 6 декабря 2021 года учащиеся Тораевской школы были вынуждены самостоятельно добираться до места учебы. Причина заключалась в поломке автобуса, который не отремонтировали вовремя.

- По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района внесено представление. В отношении школы возбуждено административное дело, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Директор учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей. Сейчас школьный автобус вновь курсирует.