Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 7:17

В Чувашии оштрафовали директора школы, который вовремя не отремонтировал автобус

В адрес начальника отдела образования районной администрации внесено представление
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дети из Тораевской школы почти месяц добирались до места учебы самостоятельно.

Дети из Тораевской школы почти месяц добирались до места учебы самостоятельно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Моргаушского района выяснила, что с 17 ноября по 6 декабря 2021 года учащиеся Тораевской школы были вынуждены самостоятельно добираться до места учебы. Причина заключалась в поломке автобуса, который не отремонтировали вовремя.

- По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района внесено представление. В отношении школы возбуждено административное дело, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Директор учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей. Сейчас школьный автобус вновь курсирует.