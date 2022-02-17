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Общество17 февраля 2022 6:13

Движение троллейбусов №8 в Казани восстановлено. Мешавшее им каршеринговое авто эвакуировали

В Казани возобновлено движение троллейбусов №8, остановленное из-за брошенного авто
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Время задержки общественного транспорта составило чуть более двух часов. Фото: пресс-служба МУП "Метроэлектротранс"

Время задержки общественного транспорта составило чуть более двух часов. Фото: пресс-служба МУП "Метроэлектротранс"

В Казани возобновлено движение троллейбусов №8, которое было остановлено более двух часов назад из-за оставленного под контактной сетью на улице Парина каршерингового авто. Машину эвакуировали, и проезду общественного транспорта больше ничего не мешает, сообщают в МУП "Метроэлектротранс".

Напомним, на место происшествия были вызваны автоинспекторы. Сообщение о брошенном в неположенном месте авто передано в каршеринговую компанию.