Движение троллейбусов №8 в Казани восстановлено. Мешавшее им каршеринговое авто эвакуировали

Время задержки общественного транспорта составило чуть более двух часов. Фото: пресс-служба МУП "Метроэлектротранс"

В Казани возобновлено движение троллейбусов №8, которое было остановлено более двух часов назад из-за оставленного под контактной сетью на улице Парина каршерингового авто. Машину эвакуировали, и проезду общественного транспорта больше ничего не мешает, сообщают в МУП "Метроэлектротранс".

Напомним, на место происшествия были вызваны автоинспекторы. Сообщение о брошенном в неположенном месте авто передано в каршеринговую компанию.