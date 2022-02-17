В Казани из-за каршерингового авто остановлено движение троллейбусов №8

На место произошедшего вызваны автоинспекторы. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Утром в четверг, 17 февраля, в Казани было остановлено движение троллейбусов №8. Причина этого - каршеринговое авто, оставленное неизвестным водителем под контактной сетью у дома №5 по улице Парина.

- На данный момент из-за этого люди, стоящие на остановке, не могут уехать по своим делам, также нарушена регулярность движения троллейбусов, - говорят в пресс-службе МУП "Метроэлектротранс".

Вызваны автоинспекторы. Сообщение о брошенном в неположенном месте авто передано в каршеринговую компанию.