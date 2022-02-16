Приставы, дети и электрошокер. В Набережных Челнах семью пришли выселять из квартиры и столкнулись с сопротивлением

Семья не смогла оплатить ипотеку и отказывалась съезжать из квартиры. Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром в среду, 16 февраля, жители одной из многоэтажек в Набережных Челнах стали свидетелями настоящих боевых действий. Вход в один из подъездов был забаррикадирован, и несколько мужчин преграждали дорогу приставам. Только после потасовки судебные исполнители смогли оттеснить агрессивных защитников и пройти внутрь.

Предыстория этого противостояния такова. Семья с двумя детьми взяла в ипотеку квартиру. Но вскоре у супругов закончились деньги. В течение года они не могли вносить платежи. Банк, который является собственником квартиры до момента полной оплаты ипотечного долга, в итоге продал это жилье с торгов.

Вот только в течение года прежние жильцы так и не съехали. Из-за чего новый собственник так и не смог заселиться. Мужчина подал в суд, и там постановили выселить семью. После этого прошел еще один год. Не пожелавшая самостоятельно выселяться семья все это время не платила за коммуналку – долг превысил 100 тысяч рублей.

Все же постановления приставов супруги просто игнорировали. В итоге их решили вселить принудительно. На эту процедуру пригласили сотрудников органов опеки – в квартире находились дети. Но сначала судебные исполнители не смогли даже зайти в подъезд. Путь им преградили сами должники и их группа поддержки.

В прямом столкновении женщина-пристав получила травму руки. На защиту встал ее коллега. Ему пришлось применить электрошокер. Из-за этого на ту самую группу поддержки составили административные протоколы.