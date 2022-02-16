Профессор КФУ сообщил, что морозов в Татарстане больше не будет

Тем не менее осадки все еще возможны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни в Татарстане ожидается понижение давления и потепление. С этим в регион придут и осадки – снег, в том числе мокрый, и дождь. Причина тому западный циклон и атмосферный фронт, заявил профессор метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- Температурный фон практически всю зиму был выше климатической нормы, но в феврале он оказался исключительно высоким. Среднемесячная многолетняя температура для этого зимнего месяца составляет минус 10 градусов, но в этом году она была примерно на 8 градусов выше нормы, - цитирует профессора пресс-центр КФУ.

По словам Юрия Перведенцева, в Татарстане март считается зимнем месяцем, но в этот раз это вряд ли будет так. Да, будет снежно, но при этом тепло. А все из-за того, над республикой будут властвовать циклоны и атмосферный фронт, которые шли с Северной Атлантики.