Жительница Казани лишилась более миллиона рублей после общения с голосовым помощником

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В полицию Казани обратилась 35-летня местная жительница, которая рассказала, что ее обманули более чем на один миллион. Сообщили в МВД Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - отметили в ведомстве.

Со слов потерпевшей, ей позвонил якобы голосовой помощник банка и сообщил, что со счетом проводят мошеннические действия. После с того же номера женщине позвонил «сотрудник» финансовой организации и заявил, что на нее оформлен кредит и нужно его переоформить, чтобы деньги, мол, не ушли мошенникам. Но потерпевшая не поверила мужчине. Тогда он сообщил ей свои данные и предложил для достоверности позвонить в службу безопасности банка. Чуть позже женщина позвонила тому самому «сотруднику службы безопасности», тот подтвердил данные звонившего до этого мужчины.

- Злоумышленник убедил женщину оформить кредит на сумму более одного миллиона рублей. Он оставался с потерпевшей на связи на протяжении трех часов и не позволял отвечать на другие входящие звонки. Каждый раз для зачисления денежных средств, чтобы погасить кредит, мошенник диктовал разные реквизиты карт, - рассказали в МВД Татарстана.

Только потом женщина поняла, что ее обманули.