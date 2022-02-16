В Казани установили рекламные щиты с фотографией Камилы Валиевой

Ранее фигуристку лично поддержал президент Татарстана. Фото: Артем КИЛЬКИН

В столице Татарстана установили рекламные щиты в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой – уроженки Казани, которая 15 февраля заняла первое место на олимпиаде в Пекине.

На 29 щитах помещена фотография спортсменки с надписью: «Камила, мы с тобой!».Они размещены на улицах Краснококшайская, Вахитова, Большой Крыловке, Чистопольская, Фучика, Закиева, Мавлютова, Гвардейская, Зорге, а также на Оренбургском тракте, проспектах Ямашева и Победы.

Напомним, 15-летняя спортсменка родом из Казани. Сейчас она принимает участие в зимних Олимпийских играх-2022. Во время проверки на допинг в ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Но после всех разбирательств Валиевой все же разрешили выступать дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минниханов поддержал фигуристку Камилу Валиеву: "Ты для нас уже чемпионка"

Президент Татарстана заявил, что республика верит в спортсменку и гордится ею (подробности)