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Общество16 февраля 2022 14:26

В Казани установили рекламные щиты с фотографией Камилы Валиевой

Таким образом город решил поддержать фигуристку на Олимпийских играх в Пекине
Алина АЛМАКАЕВА
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Ранее фигуристку лично поддержал президент Татарстана.

Ранее фигуристку лично поддержал президент Татарстана.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В столице Татарстана установили рекламные щиты в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой – уроженки Казани, которая 15 февраля заняла первое место на олимпиаде в Пекине.

На 29 щитах помещена фотография спортсменки с надписью: «Камила, мы с тобой!».Они размещены на улицах Краснококшайская, Вахитова, Большой Крыловке, Чистопольская, Фучика, Закиева, Мавлютова, Гвардейская, Зорге, а также на Оренбургском тракте, проспектах Ямашева и Победы.

Напомним, 15-летняя спортсменка родом из Казани. Сейчас она принимает участие в зимних Олимпийских играх-2022. Во время проверки на допинг в ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Но после всех разбирательств Валиевой все же разрешили выступать дальше.

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