Сотрудников «Метроэлектротранса» будут судить за майнинг на рабочем месте

Свою вину мужчины признали частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении директора энергохозяйства наземного транспорта и бывшего главного инженера МУП «Метроэлектротранс» готовиться к отправке в Вахитовский районный суд Казани. Мужчин обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно - майнинге на рабочем месте.

По версии следствия, с марта по май 2021 года они приобрели и использовали для майнинга криптовалюты 25 единиц оборудования, которое установили на тяговой подстанции №7 «Метроэлектротранса». В результате незаконно потребленной электроэнергии бюджету города был причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей.

Свою вину мужчины, который сейчас находятся под подпиской о невыезде, признали частично. Они не согласились с размером причиненного ими ущерба.