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Происшествия16 февраля 2022 13:43

Сотрудников «Метроэлектротранса» будут судить за майнинг на рабочем месте

По версии следствия, они незаконно потребили электроэнергию на сумму более 560 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчины признали частично.

Свою вину мужчины признали частично.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении директора энергохозяйства наземного транспорта и бывшего главного инженера МУП «Метроэлектротранс» готовиться к отправке в Вахитовский районный суд Казани. Мужчин обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно - майнинге на рабочем месте.

По версии следствия, с марта по май 2021 года они приобрели и использовали для майнинга криптовалюты 25 единиц оборудования, которое установили на тяговой подстанции №7 «Метроэлектротранса». В результате незаконно потребленной электроэнергии бюджету города был причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей.

Свою вину мужчины, который сейчас находятся под подпиской о невыезде, признали частично. Они не согласились с размером причиненного ими ущерба.