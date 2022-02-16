В Татарстане блогеры могут зарабатывать до 3 миллионов рублей в месяц

В период пандемии коронавируса, когда люди вынуждены подолгу сидеть дома, число блогеров в регионе выросла в два раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным в Татарстане живут и работают около 100 тысяч блогеров. Их число резко увеличилось за последние два года. По данным экспертов, этот рост напрямую с пандемией COVID-19, когда люди вынуждены подолгу сидеть дома.

Ежемесячная прибыль татарстанских блогеров может варьируется от 20 тысяч до трех миллионов рублей, а их отличительная черта - искренность, рассказал РБК руководитель одной из региональных студий Исмаил Сафиулов

По расчетам специалиста, сейчас активное развитие ждет именно местных блогеров-артистов, так как в тренде – клиповое мышление.