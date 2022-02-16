В Тукаевском районе откроют филиал Камского государственного автомеханического техникума

Учебное учреждение разместится в здании местной школы, которое ждет ремонт. Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Бурды Тукаевского района планируется открыть филиал Камского государственного автомеханического техникума имени Васильева для подготовки специалистов сельского хозяйства. Учебное учреждение разместится в здании местной школы, которое ждет ремонт, сообщает Минобразования республики.

В ведомстве отмечают необходимость целевого использования площадей школьных помещений в учебном процессе, создания всех удобств для студентов и преподавателей.