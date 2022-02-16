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Общество16 февраля 2022 13:34

В Тукаевском районе откроют филиал Камского государственного автомеханического техникума

Там будут готовить специалистов сельского хозяйства
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Учебное учреждение разместится в здании местной школы, которое ждет ремонт.

Учебное учреждение разместится в здании местной школы, которое ждет ремонт.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Бурды Тукаевского района планируется открыть филиал Камского государственного автомеханического техникума имени Васильева для подготовки специалистов сельского хозяйства. Учебное учреждение разместится в здании местной школы, которое ждет ремонт, сообщает Минобразования республики.

В ведомстве отмечают необходимость целевого использования площадей школьных помещений в учебном процессе, создания всех удобств для студентов и преподавателей.