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Общество16 февраля 2022 13:14

Минздрав Ульяновской области игнорировал ребенка-инвалида, нуждающегося в аппарате ИВЛ

Ситуация решилась лишь после того, как в нее вмешалась прокуратура
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ведомство получило представление об устранении нарушений закона, после чего выдало мальчику все необходимое.

Ведомство получило представление об устранении нарушений закона, после чего выдало мальчику все необходимое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец мальчика-ивалида из Ульяновска обратился в прокуратуру, заявив, что региональный Минздрав игнорирует тот факт, что его сыну нужен аппарат искусственной вентиляции легких, механический инсуфлятор-аспиратор и пульсоксиметр. В надзорном ведомстве информацию проверили, и она подтвердилась.

Минздрав Ульяновской области получил представление об устранении нарушений закона, после чего обеспечил больного мальчика дорогостоящими средствами.