Минздрав Ульяновской области игнорировал ребенка-инвалида, нуждающегося в аппарате ИВЛ

Ведомство получило представление об устранении нарушений закона, после чего выдало мальчику все необходимое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец мальчика-ивалида из Ульяновска обратился в прокуратуру, заявив, что региональный Минздрав игнорирует тот факт, что его сыну нужен аппарат искусственной вентиляции легких, механический инсуфлятор-аспиратор и пульсоксиметр. В надзорном ведомстве информацию проверили, и она подтвердилась.

Минздрав Ульяновской области получил представление об устранении нарушений закона, после чего обеспечил больного мальчика дорогостоящими средствами.