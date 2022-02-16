Маникюр, педикюр и эпиляция: спрос на бьюти-услуги среди мужчин Казани за год вырос на 94%

В целом, спрос на мужские бьюти-услуги за год по России увеличился на 58%. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мужчины Казани стали все чаще обращаться к специалистам по маникюру, педикюру, косметологии, эпиляции и депиляции. За год спрос на подобные бьюти-услуги среди них вырос на 94%, сообщают эксперты "Авито".

Популярность мужского маникюра и педикюра в городе за год выросла на 178%, а мужской депиляции и эпиляции - на 103% и 91% соответственно. Услуги барберов, в свою очередь, стали популярнее на 120% по сравнению с 2020 годом.

В целом, спрос на мужские бьюти-услуги за год по России увеличился на 58%.