Время - деньги? Чувашия потратит сотни тысяч рублей на соцопрос о смене часового пояса

Результаты опроса должны быть готовы к 30 августа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Чувашии планируют провести опрос граждан по вопросу перевода времени на час вперед. На это мероприятие из бюджета республики готовы выделять 450 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет опросить не менее 1% трудоспособного населения республики и не менее 1,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности как лично, так и с помощью онлайн-анкеты. Результаты работы нужно будет предоставить до 30 августа.

Отметим, что мнение жителей региона о необходимости смены часового пояса спрашивали уже в 2021 году.