ГК Natura Siberica развивает бренды компании и готовит выпуск новой продукции

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Развитие фирменного стиля группы компаний Natura Siberica коснётся инновационных решений в упаковке и дизайне. Значительные изменения затронут ассортимент всех брендов. В 2022 году ГК Natura Siberica приступит к учёту и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика.

Генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ:

«Вместе с развитием фирменного стиля брендов, ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах. Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным тренда мира косметики. В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы».

Инвестиции в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов составят до 500 млн рублей.

Поклонникам бренда Natura Siberica представят обновленную коллекцию популярных шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica, новую коллекцию серии Oblepikha Siberica в обновленном дизайне и с новыми продуктами. К разработке новых продуктов Little Siberica будут привлечены эксперты и педиатры.

Новые линейки продуктов и обновленный фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда компании смогла лишь в декабре 2021 года, вернувшись в Natura Siberica.

Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта. В процессе развития этих брендов изменения затронут дизайн упаковки, а публике будут представлены новые линейки уходовой и декоративной косметики.

Всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции всех брендов ГК Natura Siberica.