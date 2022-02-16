Чило выявленных в Татарстане случаев коронавируса перевалило за 80 тысяч

Госпитализация накануне потребовалась 354 новым больным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на среду, 16 февраля, в Татарстане выявлено 80 629 случаев COVID-19, в том числе 3 746 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (1 588 человек) и Набережных Челнов (551). Среди заболевших накануне 315 детей, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что 50 871 ранее заразившийся житель региона выздоровел, а 1 673 - скончались. Очередными жертвами вируса стали 84-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 80, 73, 70 и 65 лет.

Первый компонент вакцины от инфекции сделали 2 440 640 татарстанцев, второй - 1 902 100. Ревакцинацию прошли 226 829 человек.