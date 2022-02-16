В День святого Валентина в одном из общежитий Йошкар-Олы до смерти избили женщину

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

34-летнюю жительницу Йошкар-Олы подозревают в убийстве знакомой, которое произошло в одном из общежитий города в День святого Валентина. По версии следствия, компания распивала алкоголь, когда между женщинами возник конфликт, в ходе которого одного из них нанесла другой множество ударов руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемая ранее уже была судима за применение насилия к представителю власти. Сейчас она находится в СИЗО, сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.