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Происшествия16 февраля 2022 10:20

В День святого Валентина в одном из общежитий Йошкар-Олы до смерти избили женщину

По подозрению в убийстве арестована ее ранее судимая знакомая
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства преступления устанавливаются.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

34-летнюю жительницу Йошкар-Олы подозревают в убийстве знакомой, которое произошло в одном из общежитий города в День святого Валентина. По версии следствия, компания распивала алкоголь, когда между женщинами возник конфликт, в ходе которого одного из них нанесла другой множество ударов руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемая ранее уже была судима за применение насилия к представителю власти. Сейчас она находится в СИЗО, сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.