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Общество16 февраля 2022 7:49

Умер Зуфар Гимаев, заслуженный деятель искусств Татарстана

Художника не стало на 72-м году жизни
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Прощание с ним состоится в 11:30 16 числа в мечети Казан Нуры. Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

Прощание с ним состоится в 11:30 16 числа в мечети Казан Нуры. Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

Во вторник, 15 февраля, в возрасте 71 года скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, художник Зуфар Гимаев. Прощание с ним состоится в 11:30 16 числа в мечети Казан Нуры на улице Чистопольской.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили в Минкультуры республики.

Произведения Гимаева хранятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ, Музее изобразительных искусств имени Сурикова (Красноярск), Музее имени Сайдашева (Казань), Картинной галерее г. Альметьевск, в Татарском академическом театре имени Камала, а также в частных коллекциях России и за рубежом (Польша, Словакия, Чехия, Германия, Турция, Израиль, Франция, Англия, США).