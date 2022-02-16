В Госсовете Чувашии создали комиссию по цифровизации и инновационной политике

Первое заседание комиссии состоялось 16 февраля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 16 февраля, в Чувашии состоялось первое заседание комиссии по цифровизации и инновационной политике, созданной в рамках Комитета Госсовета республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. Планируется, что комиссия будет собираться не реже раза в квартал.

Отметим, что главой комиссии выбран зампредседателя комитета по экономической политике Владимир Лидерман, его заместителем - Артем Владимиров, а секретарем - Андрей Никитин.