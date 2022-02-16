Большинство казанцев мечтают получить на День защитника Отечества часы

Часы в качестве лучшего подарка на 23 февраля выбрали 33% горожан. Фото: Иван ВИСЛОВ

Опрос показал, что 33% мужчин Казани мечтает получить на День защитника Отечества часы. Чуть меньше горожан были бы рады подарочным сертификатам и товарам для занятий спорта - 29% и 24% соответственно. Каждый пятый опрошенный обрадовался бы подарку в виде гаджета, сообщает "Авито".

21% мужчины столицы Татарстана хотели бы получить на праздник средства для ухода, 12% - хороший алкоголь, 9% - обувь или одежду, 5% - книги.

При этом, по словам социологов, 27% женщин Казани планируют подарить своим мужчинам средства для ухода, столько же - подарочные сертификаты, 26% - одежду, 10% - алкоголь, 7% - книги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтруда Татарстана: 23 февраля в республики является нерабочим праздничным днем

Из-за многочисленных обращений жителей региона ведомства дает пояснения (подробности)