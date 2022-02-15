В Минздраве Марий Эл сообщили, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

В ковидных госпиталях занятыми остается 72% коек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлый понедельник, 7 февраля, поликлиники республики первично приняли 9 147 человек, а на дому медиками был обслужен 1 671 пациент. Спустя же ровно неделю на прием пришли уже 1 633 местных жителя, а дома обслужили 782 человека. Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется, сообщили в Минздраве Марий Эл.

При этом в ковидных госпиталях из развернутых 1 075 коек для инфицированных, занятыми остается 72%.

Зафиксировали в республике и снижение числа больных детей. Так, за последние отчетные сутки в поликлиники обратились всего 320 юных пациентов.

Но как отметили в Минздраве Марий Эл, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, среди зараженных все равно много тех, у кого выявили штамм «омикрон».