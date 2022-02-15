Жителей Казани попросили не ставить на ночь свои машины вдоль дорог

Также уборку выйдут 114 дорожных рабочих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой ночью на уборку улиц столицы Татарстана выйдут 114 дорожных рабочих и 386 единиц спец техники, в том числе 78 комбинированных дорожных машин, 56 тракторных щеток, 147 самосвалов, 54 фронтальных погрузчика и 8 МКСМ «Барсик».

Так, в первую очередь, снег будут вывозить со следующих участков: улицы Амирхана, Баумана, Даурская, Николая Ершова, Журналистов, Зинина, Ильича, Комсомольская, Короленко, Космонавтов, Курская, Патриса Лумумбы, Лушникова, Маяковского, Миннуллина, Мира, Нариманова, Новосельская, Островского, Павлюхина, Песочная, Поперечно-Базарная, Революционная, Сайдашева, Спартаковская, Татарстан, Черноморская, Четаева, Клары Цеткина, Яхина, а также с Сибирского тракта и проспекта Ибрагимова.

- Дорожные службы просят горожан не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники, - отметили в комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.