В трех школах Новошешминского района выявили нарушения в организации питания детей

Директора данных школ будут привлечены ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех школах Новошешминского района прокуратура провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и выявила ряд нарушений.

Так, например, было установлено, что в этих не хватает посуды из нержавеющей стали, вместо нее импользовались алюминиевые кастрюли, также инвентарь для сырых и готовых продуктов хранился вместе.

- Директора данных школ будут привлечены ответственности по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.