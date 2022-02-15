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Общество15 февраля 2022 15:08

В трех школах Новошешминского района выявили нарушения в организации питания детей

Прокуратура провела в этих образовательных учреждениях свою проверку
Алина АЛМАКАЕВА
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Директора данных школ будут привлечены ответственности.

Директора данных школ будут привлечены ответственности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех школах Новошешминского района прокуратура провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и выявила ряд нарушений.

Так, например, было установлено, что в этих не хватает посуды из нержавеющей стали, вместо нее импользовались алюминиевые кастрюли, также инвентарь для сырых и готовых продуктов хранился вместе.

- Директора данных школ будут привлечены ответственности по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.