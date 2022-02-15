Новый корпус казанской гимназии №18 готов более чем на 60%

В корпусе, состоящем из двух блоков и рассчитанном на 300 детей, будут находиться классы, столовая, а также актовый, хореографический и спортивный залы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство нового корпуса казанской гимназии №18 завершено на 61%. Строители переходят к отделочным работам. Объект должен быть сдан к 1 сентября, говорят власти города.

В новом корпусе, состоящем из двух блоков и рассчитанном на 300 детей, будут находиться классы, столовая, а также актовый, хореографический и спортивный залы.

Напомним, дополнительный корпус потребовался гимназии из-за того, что учебное заведение переполнено в два раза. Сейчас учащимся 5-11 классов выделили 14 кабинетов в соседней школе №42.