Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 13:22

Уголовное дело в отношении экс-главы ФСС Татарстана передано в суд

Павла Лоханова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свою вину обвиняемый не признал.

Свою вину обвиняемый не признал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы татарстанского отделения Фонда социального страхования Павла Лоханова и направили его в суд. Свою вину обвиняемый в крупной взятке чиновник не признает. Сейчас он находится в СИЗО, сообщает следственное управление СКР по республике.

Напомним, главу регионального ФСС задержали 21 сентября в автомобиле «Infiniti QX 80». Причем с поличным – после получения им 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги полагались Павлу Лоханову за то, что тот «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должен был заплатить поставщик подгузников для инвалидов. Речь изначально шла о четырех миллионах рублей, но Лоханов снизил претензии всего до 100 тысяч и обещал не обжаловать данную сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В отношении зам управляющего ФСС по Татарстану возбудили уголовное дело

Геннадия Титова подозревают в том числе в превышении должностных полномочий (подробности)