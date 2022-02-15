Уголовное дело в отношении экс-главы ФСС Татарстана передано в суд

Свою вину обвиняемый не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы татарстанского отделения Фонда социального страхования Павла Лоханова и направили его в суд. Свою вину обвиняемый в крупной взятке чиновник не признает. Сейчас он находится в СИЗО, сообщает следственное управление СКР по республике.

Напомним, главу регионального ФСС задержали 21 сентября в автомобиле «Infiniti QX 80». Причем с поличным – после получения им 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги полагались Павлу Лоханову за то, что тот «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должен был заплатить поставщик подгузников для инвалидов. Речь изначально шла о четырех миллионах рублей, но Лоханов снизил претензии всего до 100 тысяч и обещал не обжаловать данную сумму.

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