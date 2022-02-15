Жителя Чувашии обвиняют в убийстве брата и избиении матери

Предполагаемый злоумышленник помещен в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летнего жителя Канаша обвиняют в убийстве старшего брата и избиении матери, с которыми он проживал в одном доме. По версии следствия 12 февраля в ходе ссоры с братом злоумышленник не менее трех раз ударил его ножом в спину. Когда мать попыталась успокоить сына, тот избил ее, вследствие чего пенсионерка получила переломы ребер и травмы голову

- Прибывшие на место следователи нашли и изъяли орудие преступления - нож, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

Обвиняемый помещен в СИЗО. Устанавливаются все обстоятельства преступления.