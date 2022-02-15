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Общество15 февраля 2022 11:36

В Татарстане на карантин полностью закрыты два детсада

Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 26 школах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Закрытые детсады находятся в Мензелинском и Елабужском районах.

Закрытые детсады находятся в Мензелинском и Елабужском районах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, в Татарстане на карантин закрыты два детских сада - по одному в Мензелинском и Елабужском районах. Вместе с тем, на разобобщении в связи с гриппом и ОРВИ находятся классы в 26 школах: по одной в Набережных Челнах, Черемшанском, Пестречинском, Нурлатском, Мензелинском и Лениногорском районах, две - в Чистопольском районе, семь - в Нижнекамском районах, а также 11 - в Казани, сообщает Минобразования республики.

С начала учебного года «утренний фильтр» не прошли 45 725 школьников.