В Татарстане на карантин полностью закрыты два детсада

Закрытые детсады находятся в Мензелинском и Елабужском районах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, в Татарстане на карантин закрыты два детских сада - по одному в Мензелинском и Елабужском районах. Вместе с тем, на разобобщении в связи с гриппом и ОРВИ находятся классы в 26 школах: по одной в Набережных Челнах, Черемшанском, Пестречинском, Нурлатском, Мензелинском и Лениногорском районах, две - в Чистопольском районе, семь - в Нижнекамском районах, а также 11 - в Казани, сообщает Минобразования республики.

С начала учебного года «утренний фильтр» не прошли 45 725 школьников.