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Общество15 февраля 2022 10:49

Минниханов поддержал фигуристку Камилу Валиеву: "Ты для нас уже чемпионка"

Президент Татарстана заявил, что республика верит в спортсменку и гордится ей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее в организме 15-летней девушки, которая участвует в Олимпийских играх - 2022, было обнаружено запрещенное вещество.

Ранее в организме 15-летней девушки, которая участвует в Олимпийских играх - 2022, было обнаружено запрещенное вещество.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к словам поддержки, которые летят из республики в Пекин, где сейчас находится фигуристка Камила Валиева. Напомним, 15-летняя спортсменка принимает участие в зимних Олимпийских играх-2022. Во время проверки на допинг в ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин.

- Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся, - написал глава республики на своей странице в соцсети.

Валиева допущена к индивидуальному турниру фигуристов на Олимпиаде.

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