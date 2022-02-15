Минниханов поддержал фигуристку Камилу Валиеву: "Ты для нас уже чемпионка"

Ранее в организме 15-летней девушки, которая участвует в Олимпийских играх - 2022, было обнаружено запрещенное вещество. Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к словам поддержки, которые летят из республики в Пекин, где сейчас находится фигуристка Камила Валиева. Напомним, 15-летняя спортсменка принимает участие в зимних Олимпийских играх-2022. Во время проверки на допинг в ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин.

- Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся, - написал глава республики на своей странице в соцсети.

Валиева допущена к индивидуальному турниру фигуристов на Олимпиаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру

В МОК раскрыли версию, как триметазидин оказался в организме 15-летней фигуристки (подробности)