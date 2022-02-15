Дистанционные курсы повышения квалификации по геологии, геофизике, нефтегазовому делу в CdoGEO КФУ

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Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета приглашает на курсы повышения квалификации по направлениям:

- Геология

- Нефтегазовое дело (разработка месторождений)

- Бурение

- Геодезия

- Геомеханика

- Геофизика

- Гидрогеология

- Моделирование

- Метрология

- Маркшейдерское дело

- Кадастровая деятельность

- Инженерно-геологические изыскания

- Экономика и менеджмент

- Английский язык

- Каждый желает быть успешным, конкурентоспособным и высококвалифицированным специалистом. Добиться этих качеств помогает повышение квалификации – это способ углубить свои знания по специализации, приобрести навыки владения современными технологиями, изучить новые области профессии. Программы повышения квалификации CdoGEO выбирают специалисты, чтобы стать ведущими профессионалами своей области. Слушатели очных курсов CdoGEO имеют возможность заниматься у опытных преподавателей и профессоров, проходить практику в высокооснащенных лабораториях и в программном обеспечении мировых лидеров, - говорит заместитель директора ИГиНГТ КФУ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров.

Почему курсы повышения квалификации CdoGEO КФУ высоко ценятся на рынке дополнительного профессионального образования?

1. CdoGEO является подразделением Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, входящего в сотню вузов мира предметного рейтинга QS «Нефтегазовое дело»

2. Обучение проводится в любом формате, в зависимости от пожелания заказчика: очном, дистанционном, очно-дистанционном, гибридном, с выездом на территорию заказчика и геологические объекты.

3. Высокое качество дистанционных курсов. При проведении программ с элементами дистанта используются вебинары и Цифровые образовательные ресурсы (собранные преподавателями курсы, состоящие из записей видеолекций, заданий, проверочных тестов и пр.).

4. Занятия ведут опытные и высококвалифицированные преподаватели Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ и приглашенные эксперты из российских и зарубежных компаний и университетов: ГК «Миррико», Trimble, ПАО «Татнефть», ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и пр. Увидеть записи видеолекций преподавателей можно на YouTube-канале CdoGEO.

5. При успешном завершении обучения слушателю выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца КФУ.

Записаться на курс и узнать подробную информацию об интересующем направлении можно на сайте CdoGEO и по телефонам: +7 996 337 09 62 (WhatsApp, Telegram), 8 (843) 233 79 70.