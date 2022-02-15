В Чувашии наблюдается снижение количества случаев заболевания ОРВИ

Средний показатель заболеваемости инфекцией по региону на данный момент составляет 1 177 на 100 тысяч человек. Фото: Ксения Высотина

В период с 7 по 13 февраля в Чувашии выявили 14 217 случаев ОРВИ, что на 7,3 тысячи меньше, чем неделей ранее. По последним данным, средний показатель заболеваемости инфекцией по республике составляет 1 177 на 100 тысяч человек, сообщает местный Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости превышен в Канаше (1 755,3), Чебоксарах (1 745,6), Шумерле (1 395,2), а также Цивильском (1 179,7) и Мариинско-Посадском районах (1 179,4).