Сильные осадки в виде мокрого снега могут привести к сходу скоплений снега и льда с крыш зданий, предупреждают синоптики. Фото: Артем КИЛЬКИН

К концу текущей недели в Татарстане ожидается потепление до +2 градусов. Однако вместе с тем республики будут ждать осадки в виде мокрого снега, метели и сильный ветер порывами до 20 м/с, предупреждает местный Гидрометцентр.

Так, ночью 16 и 17 февраля в регионе прогнозируется от -6 до -13 градусов, днем - от -1 до -67. Вероятность осадков в эти дни небольшая.

Теплее станет в пятницу, 18 числа. Ночью столбики термометров будут показывать от -2 до -7 градусов, днем - от -4 до +1. Вечером в западных районах Татарстана ожидается снег с метелью и сильным ветром до 20 м/с.

Обещанные +2 градуса, равно как и непогода, ждут местных жителей в выходные, 19 и 20 февраля.

- Следует обратить внимание на то, что сильные осадки в виде снега и мокрого снега могут привести к сходу скоплений снега и льда с крыш зданий и других поверхностей, - предупреждают синоптики.