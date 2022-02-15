В Госдуме представили опыт Казани по борьбе с агрессией бездомных животных

К концу 2021 года, количество укусов жителей столицы Татарстана бездомными животными снизилось на 25% по сравнению с началом года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме России состоялось заседание по подготовке изменений в законодательство, направленных на защиту людей от нападения бродячих собак. В состав рабочей группы вошел замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, который рассказал об опыте города по борьбе с уличными животными.

Так, в столице Татарстана функционирует проект «Казань – город без брошенных животных», в рамках которого, в частности, бездомных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают на прежнее место обитания.

- В рамках муниципального контракта приют «Зооцентр» обрабатывает порядка 4,5 тысячи заявок в год и выпускает около четырех тысяч стерилизованных, чипированных животных. Кроме того, зоозащитники своими силами стерилизуют и вакцинируют около тысячи животных в год. Важно, что волонтеры продолжают опекать этих животных и после выпуска, – рассказал Гиниятуллин.

Благодаря подобной работе, к концу 2021 года, количество укусов горожан бездомными животными снизилось на 25% по сравнению с началом года.

Кроме того, в 2021 году в Казани была организована бесплатная стерилизация и вакцинация домашних собак, начато воспитание в школьниках гуманного отношения к животным по специально разработанной учебной программе «Мы в ответе за тех, кого приручили», создана единая система реагирования на обращения граждан.

- Главное, чего не хватает для успешной работы Казани, как и другим городам, - это ответственности людей, - считает Гиниятуллин. - Это ответственность всех, кто имеет отношение к этой работе: нас, чиновников, размещающих заказ и контролирующих его исполнение, подрядчиков по отлову, владельцев приютов, хозяев животных, заводчиков. Крайне необходимо обязать собственников регистрировать животных и предусмотреть ответственность за уклонение от этой процедуры.