По программам CdoGEO КФУ в дистанционном формате обучаются более 200 человек

Заместитель директора по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров.

14 февраля в Центре дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO). Института геологии и нефтегазовыхе технологий Казанского федерального университета началось обучение 24 человек по программам повышения квалификации «Поверка и калибровка резервуаров, танков наливных судов и трубопроводов», «Геологическая интерпретация геофизических данных», «Петрофизика и прогноз коллекторских свойств пород», «Интерпретация данных ГИС». Слушателями курсов стали сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва», филиала «Газпром недра НТЦ» и ООО «Газпром проектирование».

Обучение проходит в дистанционном формате на электронной платформе Moodle, где слушатели могут учиться в удобное для себя время. В период тяжелой эпидемиологической обстановке именно такой формат выбирают большинство слушателей. В настоящий момент в CdoGEO проходят дистанционное обучение 228 человек. При этом, несмотря на отсутствие «живого» общения, слушатели всегда могут обратиться к преподавателям с вопросами, и при желании обучающихся CdoGEO организует круглый стол с участниками курсов.

- CdoGEO уже долгое время работает с подразделениями ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром трансгаз Казань», - отметил заместитель директора по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров. - Так, с 2014 по 2021 годы мы обучили 295 руководителей и специалистов этих компаний, в том числе и ООО «Газпром трансгаз Казань». А сегодня для слушателей ООО «Газпром трансгаз Москва» началось обучение по программе «Поверка и калибровка резервуаров, танков наливных судов и трубопроводов», реализуемой совместно с ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева». Следует отметить, что основателем русской метрологии и первым учёным-хранителем Депо образцовых мер и весов (ныне ВНИИМ) был профессор Казанского университета Адольф Яковлевич Купфер, который предложил план введения на всей территории России единой системы мер. И в целом Казань является Меккой метрологии, ведь первичные эталоны расхода нефти и газа находятся на базе «ВНИИР – филиал ФГУП ВНИИМ им. Менделеева». В создании Цифровых образовательных проектов (ЦОР) принимали участие опытные преподаватели, играющие тренеры «ВНИИР – филиал ФГУП ВНИИМ им. Менделеева», поэтому, надеюсь, вы останетесь довольны полученными знаниями!

После приветственного слова директора CdoGEO со слушателями программы «Поверка и калибровка резервуаров, танков наливных судов и трубопроводов» пообщался начальник отдела ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» Александр Кондаков, который рассказал о нюансах курса, затем слушатели приступили к обучению.

Посмотреть план-график курсов на 2022 год можно на сайте.

Записаться на курс и узнать подробную информацию об интересующем направлении можно по телефонам: +7 996 337 09 62 (WhatsApp, Telegram), 8 (843) 233 79 70.